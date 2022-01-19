رئيس إسرائيل يدين هجوم أبوظبي خلال اتصال مع محمد بن زايد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تلقى الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أدان فيه "الاعتداءات الإرهابية الحوثية التي تعرضت لها مواقع مدنية في دولة الإمارات".

وأكد الرئيس الإسرائيلي رفض بلاده لهذه الاعتداءات، و"تأييدها التام لدولة الإمارات في كل ما تقوم به لمواجهتها والدفاع عن أمنها وسيادتها"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وقدم الرئيس الإسرائيلي "تعازيه في ضحايا الاعتداءات الإرهابية وتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

من جانبه، عبر الشيخ محمد بن زايد عن شكره للرئيس الإسرائيلي على "ما أبداه من مشاعر طيبة تجاه الإمارات وشعبها".

وكان أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، نشر عبر حسابه على تويتر، تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أدان فيها الهجوم، وقال: "أدين بشدة العملية الإرهابية التي ارتكبت في أبوظبي من قبل الحوثيين بتوجيه إيراني وأتقدم بالتعازي إلى أسر الضحايا الأبرياء".

وأضاف: "إسرائيل تقف إلى جانب الإمارات، أنا أقف إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، يجب على العالم أن يقف في وجه الإرهاب".

يذكر أن الإمارات العربية المتحدة طلبت عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن هجوم الحوثيين، الذي استهدف منشآت مدنية في أبوظبي راح ضحيته 3 أشخاص.