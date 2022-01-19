تحتفل CNN بالعربية هذا العام بالذكرى العشرين على انطلاقها لأول مرة في عام 2002 كجهة إخبارية رقمية ومقرها مدينة دبي للإعلام لتسرد قصصًا إلى الجمهور العربي في جميع أنحاء العالم. ومنذ ذلك الحين، عملت CNN بالعربية على تعزيز مكانتها باعتبارها المنصة الإخبارية المستقلة الرائدة في العالم العربي من خلال تقديمها لتقارير موثوقة وحقيقية وواقعية من منظور عالمي. كما واصلت CNN بالعربية مسيرتها في التطور والابتكار بتقديمها أفضل محتوى من إنتاج صحفيي شبكة CNN في الشرق الأوسط والعالم.

اختتمت CNN بالعربية عام 2021 كواحدٍ من أهم وأنجح أعوامها على الإطلاق، حيث ازداد عدد جمهورها اليومي بنسبة تزيد عن 150% على مدى السنوات الست الماضية، ويرجع ذلك إلى دمجها المحتوى المصور على الهواتف الذكية مع الأخبار التفاعلية والأخبار المكتوبة الموجهة إلى الجماهير الرقمية الناطقة باللغة العربية في العالم والتي تبحث دائمًا عن صحافة مستقلة وذات مصداقية.

وإلى جانب CNN بالإنجليزية وبالإسبانية، تصل CNN بالعربية إلى الجماهير التي تتحدث واحدة من أكثر لغات العالم انتشارًا. وهذا يشكل جزءا أساسيا من مجموعة منتجات وخدمات CNN الرقمية والتي تصل جميعها وسطيًا إلى جمهور عالمي يبلغ 158 مليون مستخدم شهريًا.

وأظهرت دراسة مستقلة، أُجريت بطلب من CNN، أن CNN بالعربية تُعد، أمام مجموعة من المنافسين، المصدر الأول لهؤلاء الذين يتابعون الأخبار باللغتين العربية والإنجليزية من الولايات المتحدة والشرق الأوسط. وفي الوقت الذي تُظهر فيه استطلاعات رأي الجماهير العربية درجة عالية من عدم الثقة في الأخبار، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي، تحظى CNN بالعربية بدرجات عالية من الثقة تزيد بأكثر من 3 أضعاف عن متوسط معدل الثقة.

وقال راني رعد رئيس العمليات التجارية لشبكة CNN حول العالم: "عندما أطلقنا CNN بالعربية قبل 20 عامًا، لا أعتقد أن أي شخص قد تصور التغييرات التي يمر بها العالم خلال العقدين التاليين".

وأضاف رعد: "في ذلك الوقت، تغير الدور الذي يلعبه العالم الناطق باللغة العربية في المشهد الجغرافي السياسي العالمي بشكل كبير، وتطورت دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يقع مقر CNN بالعربية، كلاعب استراتيجي رئيسي في الاقتصاد العالمي".

وتابع بالقول: "لقد أصبح دور العلامات التجارية الإخبارية المسؤولة والدقيقة أكثر أهمية في عالم مليء بالمعلومات المضللة، وسنستمر في خدمة الجمهور الناطق باللغة العربية في جميع أنحاء العالم بالأخبار التي يحتاجونها لتساعدهم على اتخاذ أهم القرارات في حياتهم".

وبهذه المناسبة، قالت كارولين فرج، نائب رئيس شبكة CNN للخدمات العربية ورئيسة تحرير CNN بالعربية، التي قادت الموقع منذ نشأته والفائزة بجائزة المرأة العربية لعام 2021 عن فئة الإعلام، "نحن فخورون للغاية لأننا قدمنا أخبارًا مستقلة من منظور عالمي للجمهور العربي على مدار 20 عامًا حتى الآن".

وأضافت: "ومع ذلك لا نريد أبدًا أن نكون محلك سر. نحن كخدمة إخبارية رقمية منذ البداية، ويوجد في حمضنا النووي القرار بأن نتطور ونختبر دائمًا لنبقى مواكبين للتغيرات التي تطرأ في العادات الإخبارية للناس. ننظر إلى المستقبل مع دخول عامنا الواحد والعشرين، ويمكن للناس أن تتوقع من CNN بالعربية المزيد من القصص المهمة، خاصة فيما يتعلق بتمكين المرأة والشباب العربي بطرق جديدة وديناميكية، مع محتوى تحريري يرتكز على الدعم من شراكاتنا الجديدة التي نعلنها مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية ومؤسسة الغرير للتعليم ونادي الشارقة للصحافة".

واحتفالًا بهذا الإنجاز الكبير في تاريخ CNN بالعربية، تنطلق الذكرى العشرين مع ثلاث شراكات رئيسية جديدة لعدة سنوات يتم من خلالها التركيز على المواضيع المهمة والآنية في العالم العربي. وستسلط CNN بالعربية الضوء على قصص تمكين المرأة في مجال الأعمال والمجتمع والسياسة والثقافة، كما تهتم بمواكبة التطور المستمر للشباب العربي الذي يسعى إلى دفع الحدود وإعادة تشكيل وتحديد عالمه.

تجمع الشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية بين الخبرة الفنية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة مع موقع CNN بالعربية المميز كمنبر إعلامي مؤثر وواسع الانتشار. وستعمل الجهتان معًا على تطوير استراتيجية مبنية على الأدلة من خلال الإنتاج التحريري والأحداث والمشاريع التي تسرع من عملية المساواة بين الجنسين والشمول المالي وتوظيف النساء في العالم العربي.

أما الشراكة بين مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم و CNN بالعربية فستعمل على رفع مهارات الشباب الإماراتي والعربي على مدى ثلاث سنوات وتزودهم بالكفاءات الأساسية التي تمكنهم من إحراز النجاح في العمل مستقبلًا، كما تعمل على تحقيق الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

بالإضافة إلى ذلك، تدخل CNN بالعربية في شراكة مع نادي الشارقة للصحافة لتدريب الصحفيين الشباب في السنوات الثلاث المقبلة ضمن مجالات متنوعة تغطي إنتاج المحتوى والأخبار متعددة الوسائط. كما يمتد التدريب أيضًا لتعليم الفتيات والفتيان حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وكشف المعلومات الخاطئة.