عقوبات أمريكية على 3 أشخاص وشركة سياحة مرتبطين بحزب الله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، فرض عقوبات على 3 أشخاص وشركة سفريات مقرها لبنان مرتبطين بحزب الله اللبناني.

وقالت الوزارة، في بيان، إن القرار الذي شمل 3 أشخاص هم عادل دياب وعلي محمد الداون وجهاد سالم العلم وشركتهم دار السلام للسفر والسياحة يأتي "في وقت يواجه فيه الاقتصاد اللبناني أزمة غير مسبوقة، ويقوم حزب الله باعتباره جزء من الحكومة اللبنانية بعرقلة الإصلاحات الاقتصادية ومنع التغيير الذي يحتاجه الشعب اللبناني".

وأشارت الوزارة أن الولايات المتحدة كانت صنفت حزب الله كمنظمة إرهابية في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 1997 وباعتباره إرهابيا عالميا في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن "شبكة واسعة من ممولي حزب الله ساعدته على استغلال موارد لبنان المالية والنجاة من الأزمة الاقتصادية الحالية".

وأضافت أن "حزب الله يحصل من خلال رجال أعمال مثل أولئك المدرجين اليوم على قائمة العقوبات على دعم مادي ومالي من خلال القطاع التجاري المشروع لتمويل أعماله الإرهابية ومحاولاته لزعزعة استقرار المؤسسات السياسية اللبنانية".

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية على "جهودها المستمرة لاستهداف محاولات حزب الله المتواصلة لاستغلال القطاع المالي العالمي والتهرب من العقوبات".

وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون: "حزب الله يدعي أنه يدعم الشعب اللبناني، ولكنه مثل الفاعلين الفاسدين الآخرين في لبنان الذين حددتهم وزارة الخزانة، يواصل الاستفادة من المشاريع التجارية المعزولة والصفقات السياسية السرية، مما يكدس الثروة التي لا يراها الشعب اللبناني أبدا".

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان، إن الولايات المتحدة تتخذ هذا الإجراء "تضامنا مع الشعب اللبناني، الذي لا يزال أمنه وسيادته مهددين من قبل أنشطة حزب الله الفاسدة والمزعزعة للاستقرار".

وأضاف: "بينما يعاني الشعب اللبناني من أزمة اقتصادية ذات أبعاد تاريخية، يواصل حزب الله الانخراط في نشاط غير مشروع وجمع الثروات على حساب الشعب"، وأضاف: "من الواضح أن حزب الله وشركائه مهتمون أكثر بتعزيز مصالحهم الخاصة ومصالح إيران التي ترعاهم أكثر من اهتمامهم بمصالح الشعب اللبناني".