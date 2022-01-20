دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق، استهداف مقرات الأحزاب الموالية لحكومة الأغلبية بأنه "أمر لا يرتضيه العقل والشرع والقانون".

وقال الصدر، عبر حسابه على تويتر: "لجأت بعض القوى السياسية المعترضة على الانتخابات سابقة وعلى حكومة الأغلبية الوطنية حاليا إلى القضاء العراقي ولم يصدر منا تعليق بخصوص ذلك فهو أمر قانوني متاح للجميع، بل كان ذلك مدعاة للرضا من قبلنا وإن لم يصلوا إلى مبتغاهم حسب المعطيات القانونية".

وأضاف: "أما أن يلجأ بعض المحسوبين عليهم إلى العنف واستهداف مقرات الأحزاب الموالية لحكومة الأغلبية فهذا أمر لا يرتضيه العقل والشرع والقانون".

وتابع: "على العقلاء منهم المسارعة في كفكفة غلواء هذه الجماعات الغوغائية وكبح جماحها، فليس من المنطقي أن يلجأ السياسي للعنف إذا لم يحصل على مبتغاه، فالسياسة يوم لك ويوم عليك".

وقال: "ليس على مدعي المقاومة أن يستهدف العراقيين فهذا يزيد من تفاقم الوضع الأمني ويشوه سمعتها بين الشعب".

وأضاف: "على الحكومة أيضا اتخاذ أشد التدابير الأمنية والإسراع في كشف فاعليها لكي لا تتحول العملية الديمقراطية إلى ألعوبة بيد من هب ودب".

وذكر: "إننا نقول ذلك لا ضعفا أو خوفا فالكل يعلم من نحن لكننا نحب السلام ونعشق الوطن والشعب ولن نعرضهم للخطر والاستهتار".

وتابع: "لا بد أن تعلموا أننا لسنا متمسكين بالسلطة إنما نريد إصلاحا وإبعاد شبح الفساد والإرهاب والاحتلال والتطبيع بالطرق السياسية وإننا لقادرون كما تعلمون، ولو أننا خسرنا الانتخابات أو تنازلنا أو أقصينا عن تشكيل حكومة الأغلبية فلن نتخذ العنف على الإطلاق فهذا ما أدبنا عليه ولن نسمح لأي أحد ممن ينتمي لنا فعل ذلك".

وقال: "فأدبوا رعاياكم كما أدبنا، فالمذهب يحفظ بسمعته لا بالعنف والتعدي على الآخرين، واتقوا الله وأحسنوا ولا تفسدوا إن الله لا يحب الفساد".