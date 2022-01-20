دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دعا يوسف العتيبة، سفير الإمارات في الولايات المتحدة الأمريكية، الإدارة الأمريكية والكونغرس إلى دعم إعادة تصنيف جماعة الحوثي كـ"منظمة إرهابية أجنبية".

وقالت السفارة الإماراتية في الولايات المتحدة الأمريكية، عبر حسابها على تويتر، الأربعاء: "وصّف السفير يوسف العتيبة في تصريحات له اليوم الهجمات الحوثية على مواقع مدنية في الإمارات بهجمات إرهابية حيث راح ضحيتها 3 مدنيين أبرياء، ودعا الإدارة الأمريكية والكونغرس إلى دعم إعادة تصنيف منظمة الحوثيين الإرهابية كمنظمة إرهابية أجنبية".

وأضافت أن العتيبة "تطرق إلى المكالمة بين الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية و وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين، حيث اتفقا على تنسيق المواقف ردًا على هجوم الحوثيين الإرهابي. وناقشا الخطوات العاجلة لتشديد الدفاعات الجوية ضد الصواريخ والطائرات المسيرة وتعزيز الأمن البحري لوقف تدفق الأسلحة".

وتابعت أن "العتيبة سينضم اليوم إلى علي الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني الإماراتي، لعقد اجتماعات في البيت الأبيض مع الإدارة الأمريكية والكونغرس في العاصمة واشنطن".

يذكر أن وكالة الأنباء الإماراتية (وام) قالت، الأربعاء، إنه "خلال اتصال هاتفي، تناول الشيخ محمد بن زايد وأوستن الهجمات الإرهابية الحوثية على مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات وما تمثله من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها، وضرورة اتخاذ موقف دولي حازم تجاه مثل هذه الممارسات العدوانية".

وكانت الولايات المتحدة أدانت، الاثنين، الهجمات التي استهدفت مطار أبو ظبي الدولي ومنطقة المصفح الصناعية المجاورة، التي تسببت في سقوط عدد من الضحايا المدنيين، وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها.