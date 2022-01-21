مصر.. النيابة تأمر بحبس المتهم بقتل بطلة العالم لكرة السرعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أمرت النيابة العامة في مصر، الخميس، بحبس المتهم بقتل بطلة العالم لكرة السرعة روان الحسيني، على ذمة التحقيقات.

وعُثر على جثة روان الحسيني، أعلى سطح إحدى البنايات في مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ (شمال مصر)، وقالت صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية إن "الأهالي وذوي الضحية أصابتهم حالة من الصدمة عندما عثروا على جثتها".

وقالت النيابة العامة في بيان، عبر صفحتها على فيسبوك، إنها "تلقت في 17 يناير/ كانون الثاني الجاري بلاغًا من الشرطة بوفاة المجني عليها روان بالمستشفى، ووجود إصابات بجسدها وحول عنقها، فانتقلت النيابة العامة لمناظرتها ومعاينة سطح العقار الذي عُثر عليها به، وتحفظت على آلات المراقبة المثبتة بمحيطه لفحصها".

وأضاف البيان: "سألت النيابة العامة ذوي المجني عليها فانتهت أقوالهم إلى أنهم يوم وفاتها تلقوا نبئا من مجهول عبر هاتفها بتواجدها مع شخصٍ بسطح أحد العقارات، ولما تبين تضليله لهم عاودوا الاتصال به فأعلمهم بمكانها الصحيح، فأسرعوا إليها وتبينوها هناك ملقاة على الأرض ملفوف حول عنقها قطعة من القماش، فحاولوا إغاثتها ولكن لم تُفلح محاولات إسعافها، وبطلب النيابة العامة تحريات الشرطة أسفرت عن تحديد شخص مرتكب الواقعة، وأنه تعقب أثر المجني عليها عازما قتلها لسرقته".

وتابع البيان: "ونفاذا لأمر النيابة العامة بضبط المتهم أُلقي القبض عليه، وباستجوابه أقر في التحقيقات بارتكابه الجريمة موضحا أنه تعقب المجني عليها حتى دلفت مدخل عقار ذويها، فأوقفها واقتادها إلى السطح وسرق منها قرطا ذهبيا وهاتفا محمولا، وخلال محاولتها الفرار منه جذبها بقوة من غطاء رأسها فالتف حول عنقها حتى سقطت من شدة الجذب ففر هاربا، ثم بتلقيه اتصالات من ذوي المجني عليها عبر هاتفها المسروق، ادعى لهم تواجدها بمكان غير الذي سقطت فيه، ولما لاحقوه باتصالاتهم أرشدهم عن مكانها الصحيح، ووضع شريحة هاتف المجني عليها بهاتف زوجته، فسألت النيابة العامة الأخيرة وشهدت أن زوجها أخذ هاتفها منها عقب عودته المنزل يوم الواقعة".

وأكدت النيابة العامة أنها أمرت بحبس المتهم 4 أيام احتياطيّا على ذمة الواقعة، وأضافت النيابة أنها "أجرت معاينة تصويرية بمحل الحادث حاكى خلالها المتهم كيفية ارتكابه الجريمة تفصيلا، وجار استكمال التحقيقات".

يذكر أن روان الحسيني طالبة في الفرقة الثالثة بكلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ، وسبق أن حققت مع نادي دسوق المركز الأول على مستوى العالم في لعبة كرة السرعة في بولندا عام 2016 إلى جانب قيامها بتدريب ناشئي اللعبة في النادي.