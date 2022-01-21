"مباحثات هاتفية" بين وزيري خارجية تركيا وإسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الخميس، مباحثات مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، في اتصال هاتفي، بحسب وكالة الأناضول التركية.

ونقلت الوكالة عن ما وصفتها بـ"مصادر دبلوماسية" قولها إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجه دعوة للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لزيارة تركيا، وأضافت المصادر أن اللقاءات بين البلدين مستمرة لترتيب الزيارة، لافتة إلى أن موعدها لم يتحدد بعد.

كان أردوغان قال، الثلاثاء، إن الرئيس الإسرائيلي قد يجري زيارة إلى أنقرة، في معرض تعليقه على طبيعة العلاقات بين بلاده وإسرائيل.

وأشار أردوغان، على هامش مؤتمر صحفي مع نظيره الصربي أكسندر فوتشيتش إلى أن أنقرة أجرت محادثات مع أطراف إسرائيلية في الفترة الماضية.

وأضاف: "عقدنا اجتماعات في الماضي مع الأطراف الإسرائيلية، وأكدنا على التعاون المشترك لنقل الغاز إلى أوروبا وتركيا لا تزال مستعدة للعمل المشترك"، وفقا لقناة "تي آر تي" التركية الرسمية.

وبشأن احتمالية التعاون الاقتصادي مع إسرائيل في منطقة شرق المتوسط، تحدث أردوغان عن أن "الهدف من المفاوضات إحراز تقدم عبر مقاربات إيجابية وسنبذل ما بوسعنا إذا كان هذا الأمر قائما على أساس الربح المتبادل".