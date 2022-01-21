ضاحي خلفان: هذه نصيحتي لعبدالملك الحوثي "إن كان حيا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، الجمعة، "نصيحة" لعبدالملك الحوثي بضرورة "إيقاف الحرب" في اليمن، مشككا بوجوده على قيد الحياة.

وقال خلفان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "حرب الحوثي على اليمنيين وعلى دول الجوار حرب عبثية خاسرة عليه اولا واخيرا...وعلى اليمن...الحرية لليمن السعيد"، حسب قوله.

وأضاف نائب رئيس شرطة دبي قائلا: "نصيحة لا تقدر بثمن نداء الى عبدالملك الحوثي إن كان حيا... أوقف الحرب التي تشنها على اليمنيين ودول الجوار..العالم كله أقر بأعمالك الارهابية. ولن يعترف لك بحكم في الامم المتحدة"، حسب تعبيره.

نصيحة لا تقدر بثمن نداء الى عبدالملك الحوثي إن كان حيا. أوقف الحرب التي تشنها على اليمنيين ودول الجوار..العالم كله أقر بأعمالك الارهابية. ولن يعترف لك بحكم في الامم المتحدة.

وتابع خلفان في تغريدة ثالثة قائلا للحوثي: "انقذ جماعتك من الحرب وأعقل"، وأضاف: "ماهي مطالب عبد الملك الحوثي.. الحكم له والخمس له الناس له واليمن له والأمر من ايران و ليس له" حسب قوله.

ماهي مطالب عبد الملك الحوثي.. الحكم له والخمس له الناس له واليمن له والأمر من ايران و ليس له.

ويشن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن ضربات مكثفة على الحوثيين في مناطق عدة في اليمن، وذلك ردا على استهداف منشآت نفطية ومطار أبوظبي الدولي في الإمارات الإثنين الماضي.