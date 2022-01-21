دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تحمل تسجيلا صوتيا للحظة إعلان السعودية مريم العنزي العفو عن قاتل شقيقها وسط تفاعل واسع.

فيديو | بشهامة.. مريم العنزي تعفو عن قاتل أخيها دون شروط #الإخبارية https://t.co/OeOupORo7D

ونشرت قناة الإخبارية السعودية الحكومية التسجيل الصوتي بتعليق قالت فيه: "بشهامة.. مريم العنزي تعفو عن قاتل أخيها دون شروط".

في موقف مشرف جمع الشجاعة والشهامة .. بنت الوطن " مريم بنت فيصل العنزي " تعلن العفو عن قاتل شقيقها "بندر" قبل تنفيذ حكم القصاص ؛ في عفو جاء لوجه الله دون شرط أو قيد. - https://t.co/TCdM5BmAkI

وقالت العنزي في التسجيل الصوتي المتداول: "اتنازل لوجه الله تعالى عن قاتل شقيقي بندر، رحمه الله دون شرط أو قيد ورفضنا جميع الوساطات والجاهات والمال وشعرت بأن تنازلي لوجه الله تعالى سيكون سبب بإعادة الحياة لأهل القاتل وأجر وثواب لأخي بندر رحمه الله ولأبي رحمه الله.."

جسّدت المواطنة مريم بنت فيصل #الغضوري العنزي أروع الأمثلة في العفو والتسامح، حين عفت رسميا صباح اليوم الخميس عن قاتل شقيقها لوجه الله دون أي مقابل مالي، طالبة الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى.

وتابعت العنزي قائلة: "فحين أبلغت والدتي وإخوتي بهذا القرار وأثنوا على ذلك.. لذلك أنصح جميع من يسمع مقطعي وكان له حق عند أحد وله القدرة على العفو فليعفوا وليصفح لوجه الله تعالى.."