السعودية.. مريم العنزي تثير تفاعلا بعد تسجيل صوتي للحظة العفو عن قاتل أخيها

الشرق الأوسط
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صورة ارشيفية تعبيرية لفتاة في السعودية (ليست المقصودة في الفقصة)
صورة ارشيفية تعبيرية لفتاة في السعودية (ليست المقصودة في الفقصة)Credit: GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تحمل تسجيلا صوتيا للحظة إعلان السعودية مريم العنزي العفو عن قاتل شقيقها وسط تفاعل واسع.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية الحكومية التسجيل الصوتي بتعليق قالت فيه: "بشهامة.. مريم العنزي تعفو عن قاتل أخيها دون شروط".

وقالت العنزي في التسجيل الصوتي المتداول: "اتنازل لوجه الله تعالى عن قاتل شقيقي بندر، رحمه الله دون شرط أو قيد ورفضنا جميع الوساطات والجاهات والمال وشعرت بأن تنازلي لوجه الله تعالى سيكون سبب بإعادة الحياة لأهل القاتل وأجر وثواب لأخي بندر رحمه الله ولأبي رحمه الله.."

وتابعت العنزي قائلة: "فحين أبلغت والدتي وإخوتي بهذا القرار وأثنوا على ذلك.. لذلك أنصح جميع من يسمع مقطعي وكان له حق عند أحد وله القدرة على العفو فليعفوا وليصفح لوجه الله تعالى.."

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