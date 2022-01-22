أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قٌتل 45 شخصًا، بينهم مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية الكردية المدعومة من الولايات المتحدة (قسد) ومسلحي تنظيم داعش، في هجوم منسق للتنظيم على سجن في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا يوم الخميس، حسب بيان صدر السبت.

وجاء في بيان قسد: "نحن في قسد نستذكر أرواح 17 شهيدًا من متطوعي قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي والمؤسسات الخدمية الذين استشهدوا أثناء تصديهم للهجمات الإرهابية ومنعهم المعتقلين الإرهابيين من الفرار".

وأضاف البيان أنه هناك 23 على الأقل قد أصيبوا خلال الهجوم.

وفي بيان يوم الجمعة، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أن 28 من مسلحي داعش قتلوا أثناء الاشتباكات. وأعادت قوى الأمن المحلية اعتقال 89 من سجناء داعش، الذين نجحوا في الفرار من سجن غويران عقب هجوم داعش المنسق.