عقوبات أمريكية على أشخاص وشركات مرتبطة بحزب الله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، فرض عقوبات على 3 لبنانيين و10 شركات قالت إنهم "ساعدوا حزب الله اللبناني في الحصول على أموال من خلال شبكات شركات تعمل تحت ستار مؤسسات تجارية مشروعة".

وقالت وزارة الخزانة، في بيان، إن "جهود التهرب من العقوبات التي قام بها أولئك المدرجون على لائحة العقوبات (عدنان عياد وجهاد عدنان عياد وعلي عادل دياب) توضح كيف تمكن حزب الله من الوصول إلى النظام المالي الدولي وجمع الأموال دعما لأعماله الإرهابية وأنشطته غير المشروعة الأخرى، التي تقوض استقرار وأمن وسيادة الشعب اللبناني".

وأضافت أن "رجل الأعمال عدنان عياد عضو في حزب الله ويدير شبكة دولية من الشركات مع عادل دياب، وأنهما استخدما شركتهما في لبنان لجمع الأموال وغسلها لصالح حزب الله"، وتابعت أنه "تم إدراج نجل عدنان عياد، جهاد، العضو في حزب الله على لائحة العقوبات".

وقال وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، عبر حسابه على تويتر، إن "الولايات المتحدة ملتزمة بعرقلة نشاط حزب الله غير المشروع، بما في ذلك محاولات التهرب من العقوبات من خلال شبكات الأعمال"، وأضاف: "اليوم قامت وزارة الخزانة الأمريكية بإجراءات تمنع حزب الله من استخدام النظام المالي الدولي لغسيل الأموال من أجل دعم أعمال الإرهاب".