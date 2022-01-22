أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية CENTCOM أن القوات الأمريكية في الإمارات اضطرت للاحتماء في مخابئ، يوم الاثنين، بسبب تهديد محتمل من هجوم شنته جماعة الحوثي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، ويليام أوربان، في بيان، إن القوات الأمريكية في قاعدة الظفرة الجوية في أبوظبي كانت في حالة تأهب قصوى الساعة 9:01 مساء بالتوقيت المحلي لحوالي 30 دقيقة، بناء على تهديد محتمل واشتملت حالة التأهب إمكانية استخدام الطيارين للمخابئ وأكد أن "كل شيء تم بمهنية وانضباط".

وأضاف أن "في الساعة 9:27 مساء تم توجيه الطيارين بأن تكون معدات الحماية متاحة في غضون 5 دقائق، واستمر ذلك لمدة 24 ساعة".

بذكر أن شبكة CNN ذكرت، الخميس، نقلا عن السفير الإماراتي لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة أن جماعة الحوثي استخدمت صواريخ كروز وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة في الهجوم الذي استهدف الإمارات الاثنين.