واشنطن: ملتزمون بمساعدة الشركاء الخليجيين على تحسين قدراتهم الدفاعية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، التزام بلاده بمساعدة الشركاء الخليجيين على تحسين قدراتهم الدفاعية ضد التهديدات من اليمن وأماكن أخرى في المنطقة، وشدد على أهمية تخفيف الضرر الواقع على المدنيين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن بلينكن أجرى اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أكد فيه إدانة الولايات المتحدة لهجمات الحوثيين على كل من السعودية والإمارات، والتي استهدفت مواقع مدنية في الإمارات، بما في ذلك مطار أبوظبي الدولي، وأسفرت عن مقتل وجرح مدنيين.

وقال الوزير الأمريكي، عبر حسابه على تويتر، إنه أكد خلال الاتصال على التزام الولايات المتحدة بمساعدة الشركاء الخليجيين على تحسين قدراتهم الدفاعية ضد التهديدات من اليمن وأماكن أخرى في المنطقة، وشدد على أهمية تخفيف الضرر الواقع على المدنيين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه جرى خلال الاتصال "بحث العلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأضافت: "تطرق الجانبان إلى تكثيف التنسيق والعمل الثنائي في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، في مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان في المنطقة والعالم".