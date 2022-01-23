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نشر الأحد ، 23 يناير / كانون الثاني 2022

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور لمسيرات في قطاع غزة رفع فيها صور عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثي في اليمن، واللواء قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

#غزة #حماس_الإرهابية تتاجر بأرض الشعب الفلسطيني وباعوها وصارت (ولاية خامنئية جديدة) جاحدين المعروف وناكرين الجميل محد بيثق فيكم ولا انتو واثقين بنفسكم لانكم خونه والخاين ماله امان يبيع شرفه و اهله وبلده وكرامته بأرخص من التراب #الفلسطيني_يويد_الحوثي https://t.co/tQWTzRE1ew

وتصدر وسم "الفلسطيني يؤيد الحوثي" أبرز المواضيع التي تفاعل معها نشطاء تويتر في المملكة العربية السعودية، في الساعات الأولى لصباح الأحد بأكثر من 45 ألف تغريدة وتعليق.

مسيرات حاشدة في قطاع غزة تأييداً لميليشيا #الحوثي_الإيرانية الإرهابية ويرفعون صور الإرهابي عبدالملك #الحوثي وصور قاتل المسلمين والعرب في العراق وسوريا واليمن ولبنان قاسم سليماني. ماذا تقولون لأولائك الذين يطلبون بعد ذلك التعاطف معهم… عيب عليكم… https://t.co/IIPud6cbvJ

ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي صورا من هذه المسيرات التي تأتي بعد أيام على إعلان جماعة الحوثي استهداف مناطق في المملكة العربية السعودية والإمارات.

جالس أتابعهم الآن على الهوا كمية الشتائم الموجهة للسعودية لا تطاق و مدح سليماني و مغنية و حسن نصراللات و عبدالملك الحوثي ،، معقولة هذي فلسطين ؟ #الفلسطيني_يويد_الحوثي https://t.co/R7I2gXDvzQ

وقال أدرعي في تغريدة تعليقا على الصور: "مسيرات حاشدة في قطاع غزة تأييداً لميليشيا الحوثي الإيرانية الإرهابية ويرفعون صور الإرهابي عبدالملك الحوثي وصور قاتل المسلمين والعرب في العراق وسوريا واليمن ولبنان قاسم سليماني. ماذا تقولون لأولائك الذين يطلبون بعد ذلك التعاطف معهم.. عيب عليكم.."