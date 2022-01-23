أول تعليق من رئيس لبنان على "مبادرة" وزير الخارجية الكويتي

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، إن أفكار مبادرة "لإعادة بناء الثقة" التي نقلها وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، ستكون موضع تشاور لإعلان الموقف المناسب منها.

جاء ذلك خلال استقباله وزير الخارجية الكويتي الذي يزور بيروت، حيث نشرت الرئاسة اللبنانية صورة تجمع عون والوفد الكويتي برئاسة وزير الخارجية.

وأكد عون على أن "هناك حرص لبناني ثابت على المحافظة على أفضل العلاقات بين لبنان والدول العربية"، وفقا لتغريدة الرئاسة اللبنانية.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية على لسان الوزير الكويتي من قصر بعبدا قوله: "طالبنا بألا يكون لبنان منصة لأي عدوان لفظي أو فعلي، وأن يكون عنصرا متألقا وأيقونة مميزة في المشرق العربي"، مشيرا الى أن "لا توجه للتدخل في شؤونه".

وتابع: "أحمل رسالة كويتية خليجية عربية ودولية كإجراءات وأفكار مقترحة لبناء الثقة مجددا مع لبنان، وهم الآن في صدد دراستها، وان شاء الله يأتينا الرد قريبا، ولبنان ساحة أمل للجميع وليس منصة عدوان".

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