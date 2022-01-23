أمير سعودي يرد على من يردد "الموت لآل سعود"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، على من يقوم بترديد عبارات وشعارات "الموت لآل سعود" مؤكدا أن "الموت كتبه الله على جميع خلقه".

يرددون :الموت لآل سعود..! والحياة لمن؟:- لخامنئي ونصر الله وسليماني وابو عزرائيل؟.. الموت كتبه الله على جميع خلقه ولكل أجل كتاب لآل سعود وغيرهم.. ولكن الخسة والحقارة والجحود خيارات أصيلة لديكم

جاء ذلك في تغريدة للأمير السعودي على صفحته المعرفة بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "يرددون: الموت لآل سعود..! والحياة لمن؟:- لخامنئي ونصر الله وسليماني وابو عزرائيل؟.. الموت كتبه الله على جميع خلقه ولكل أجل كتاب لآل سعود وغيرهم.. ولكن الخسة والحقارة والجحود خيارات أصيلة لديكم".

وفي تغريدة منفصلة قال الأمير عبدالرحمن: "سبحان القائل (إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكورًا) الحمد لله على نعمه العظيمة.. قدر العظيم أن يُعطي ويُجحَد كان هذا قديمًا ولازال وسيظل الى أن يبعث الله الأرض ومن عليها.. هل تظنون أننا نفاجأ بجحودكم أو أن شتائمكم تؤذينا؟ لا ورب الكعبة ..ندرك جيدًا مدى خستكم!"

ونشر الأمير أبياتا شعرية: "صحت نجدٍ على صوت النباح ولجّة الغربان.. عوافي.. قرِّبي منْك الوسادة وادخلي لحافك.. كأنك ما تعوّدتي على التجريح والنكران.. من اللي زادهم فيما مضى من لحم أكتافك.. تهاوى عرش كسرى وانتهت سطوة بني عثمان.. وانتي مثل خشم طويق في عزمك وميقافك.. بدر بن عبدالمحسن".