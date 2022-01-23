السعودية.. 6 محددات للطلاب والطالبات المستثنون من العودة الحضورية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—حددت السلطات في المملكة العربية السعودية 6 فئات من الطلاب والطالبات الذي يستثنون من العودة الحضورية للمنشآت التعليمية في المملكة.
وشملت الفئات الـ6 ما يلي وفقا لما نقلته قناة الإخبارية السعودية الحكومة في مقطع فيديو:
- أصحاب الداء السكري من النوع الأول
- من يعانون من السمنة المفرطة أو نقص مبالغ في الوزن
- أصحاب أمراض القلب وتصلب الشرايين والأوعية الدموية
- من يعاني من أمراض الكلى المزمنة أو ضمور العضلات والأعصاب
- المصاب بأمراض فقر الدم مثل الأنيميا والثلاسيميا
- الأمراض المرتبطة بالمناعة والأمراض الجينية أطفال لديهم أشقاء يعانون من الأمراض المذكورة أو معفيون من تلقي لقاحات كورونا