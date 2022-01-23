السعودية.. 6 محددات للطلاب والطالبات المستثنون من العودة الحضورية

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—حددت السلطات في المملكة العربية السعودية 6 فئات من الطلاب والطالبات الذي يستثنون من العودة الحضورية للمنشآت التعليمية في المملكة.

وشملت الفئات الـ6 ما يلي وفقا لما نقلته قناة الإخبارية السعودية الحكومة في مقطع فيديو:

  1. أصحاب الداء السكري من النوع الأول
  2. من يعانون من السمنة المفرطة أو نقص مبالغ في الوزن
  3. أصحاب أمراض القلب وتصلب الشرايين والأوعية الدموية
  4. من يعاني من أمراض الكلى المزمنة أو ضمور العضلات والأعصاب
  5. المصاب بأمراض فقر الدم مثل الأنيميا والثلاسيميا
  6. الأمراض المرتبطة بالمناعة والأمراض الجينية أطفال لديهم أشقاء يعانون من الأمراض المذكورة أو معفيون من تلقي لقاحات كورونا
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