دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكدت حركة حماس الفلسطينية رفضها الهتافات التي اعتُبرت "مسيئة" للسعودية وداعمة لجماعة الحوثيين في اليمن، مؤكدة أنها "تنأى بنفسها" عن الصراعات مع الدول العربية والإسلامية.

وقالت الحركة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي: "الهتافات التي أُطلقت في ساحتنا الفلسطينية ضد دول عربية وخليجية، لا تعبر عن موقف الحركة وسياساتها المعروفة والثابتة في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".

وأكدت حماس أنها "تنأى عن الصراعات والنزاعات بينها، مع ضرورة تجنب كل ما من شأنه تمزيق صف الأمة ووحدتها، والإضرار بأمنها واستقرارها"، حسب تعبيرها.

وشددت الحركة على تبنيها "سياسة الانفتاح" على الشعوب والدول كافة وخاصة الشعوب العربية والإسلامية مشيرة إلى أن هذه الشعوب موضع "احترام وتقدير للحركة" وأكدت أنها تسعى لبناء علاقات "متوازنة" مع هذه الدول.

ودعت حماس إلى "وقف الصراعات الداخلية والبينية في دولنا العربية والإسلامية"، وتابعت الحركة قائلة: "يؤلمها وبشدة كل قطرة دم تسيل من أي شخص من أبناء أمتنا في هذه الصراعات الداخلية"، حسب تعبيرها.

حينما ترفع #حماس صور المجرمين الذين نحروا أبناء #العراق و #سوريا و #اليمن ..فـهنا نقول: سحائب اللعنة على الرافع والمرفوع .. وحمى الله #الإمارات و #السعودية و #العراق و #سوريا و #اليمن من شرهم وكيدهم . #حماس_الإرهابية #حماس_تدعم_الحوثي https://t.co/dotBV9aSrm

وطالبت حماس بـ"حقن الدماء"، ودعت لـ"اعتماد لغة الحوار بدل الاقتتال حماية للأمة ومقدراتها، وتعزيز وحدتها في مواجهة الأخطار المحدقة بها"، مشيرة إلى أن صراعها مع إسرائيل لا مع دول أخرى.

وكانت قد انتشرت صور ومقاطع فيديو لمناصري حماس وهم يرفعون صور زعيم الحوثيين في اليمن، عبدالملك الحوثي، وقد كُتب على الصورة "الشهيد القائد"، وسط هتافات وُصفت بـ"المسيئة" للسعودية وقيادتها.

•سقوط المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي الإرهابية بأيدي أبطال العمالقة! •إرسال المسيرات والصواريخ البالستية إلى دولة الإمارات! •هروب كثير من قادة الحوثيين! •إقرار حماس في مظاهراتها الحاقدة ضد التحالف العربي! كل ذلك يدل على مقتل الإرهابي خائن العروبة عبدالملك الحوثي🤲 https://t.co/ITQWzon5gr

وقد انتشرت أنباء مؤخرا حول مقتل عبدالملك الحوثي في اليمن، لكن الجماعة لم تؤكد هذه المعلومات.