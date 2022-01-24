دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا وزير الخارجية الإيراني، أمير عبداللهيان، الإمارات والسعودية إلى إنهاء الحرب في اليمن، فيما قال إن طهران "لن تتجاهل" الحوار ومستعدة للدخول في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة.

وقال عبداللهيان، في ختام "المؤتمر الوطني حول إيران ودول الجوار"، الاثنين: "نحن قلقون من تصعيد الحرب وندعو المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى اتباع نهج سياسي وبناء لإنهاء الحصار الإنساني في اليمن وإنهاء الحرب وقبول وقف إطلاق النار في اليمن وإطلاق حوار يمني – يمني".

وأضاف: "بالتأكيد لا يجوز لنا أن نشهد أكثر من 6 سنوات من الحرب وإراقة الدماء في اليمن، ولا أحد من دول المنطقة والضمير الواعي في العالم يعتبر الحرب وسيلة لحل هذه الأزمة".

تصريحات عبداللهيان تأتي في غضون تصعيد جماعة الحوثي - المدعومة من إيران – هجماتها على الإمارات والسعودية، وضربات جوية كثيفة للتحالف الذي تقوده الرياض، تصاعد القتال في نطاق مأرب (شرق العاصمة صنعاء) بين القوات اليمنية الحكومية المدعومة من التحالف والحوثيين.

في حين نقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن وزير الخارجية الإيراني قوله: "لقد تركنا الطريق مفتوحًا للسعودية فمتى ما قررت المملكة العربية السعودية إعادة علاقاتها الدبلوماسية مع إيران إلى طبيعتها، فنحن نرحب بإعادة فتح السفارات وعودة العلاقات إلى طبيعتها وحتى تطوير العلاقات".

بينما رفض وزير الخارجية الإيراني إضافة دول خليجية إلى المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني في فيينا.

وقال عبداللهيان: "نحن لا نرحب قطعًا برؤية إضافة أعضاء جدد من المنطقة إلى المفاوضات"، رغم أن بلاده تولي أهمية لـ"التشاور مع دول الجوار" في "مفاوضات رفع الحظر"، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية (إرنا).

من ناحية أخرى، أعرب وزير الخارجية الإيراني عن استعداد طهران للدخول في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة.

وحسب وكالة أنباء تسنيم، قال عبداللهيان: "إذا وصلنا إلى مرحلة في عملية التفاوض تتطلب الحوار مع أمريكا من أجل التوصل إلى اتفاق جيد فإننا لن نتجاهله" .