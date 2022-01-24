دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن زعيم تيار المستقبل اللبناني، سعد الحريري، تعليق عمله بالحياة السياسية، مُشيرًا إلى أنه لا يعتزم الترشح للانتخابات النيابية المقررة في مايو/ أيار المقبل.

وقال الحريري، في كلمة من بيت الوسط يوم الاثنين، إنه قرر "تعليق العمل بالحياة السياسية ودعوة عائلتي في تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها".

إلى جانب "عدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار (...) قرارنا هو تعليق أي دور أو مسؤولية مباشرة في السلطة والنيابة والسياسة بمعناها التقليدي".

وأشار الحريري إلى أن عددًا من الأسباب تقف وراء قراره، وحددها في "لأنني مقتنع أن لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الايراني والتخبط الدولي، والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة".

وفي منتصف يوليو/ تموز الماضي، أعلن رئيس الوزراء اللبناني السابق اعتذاره عن تشكيل الحكومة، عقب سلسلة من التلاسن الكلامي المتبادل مع الرئيس ميشال عون، الذي قال إنه اعترض اقتراحاته للوزراء.

وقادالحريري الحكومة اللبنانية للمرة الأولى في سبتمبر/ أيلول 2009.

واستقال الحريري من رئاسة للحكومة في أكتوبر/تشرين الأول 2019، تزامنًا مع احتجاجات ضد النخبة الحاكمة والفساد في البلاد.

ولدى تيار المستقبل 19 نائبًا في مجلس النواب الحالي، وهو أقل عدد لممثلي التيار في البرلمان.

ويعد تيار المستقبل أحد القوى الرئيسية المؤثرة في الحياة السياسية في لبنان.