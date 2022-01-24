السعودية.. اعتراض صاروخ باليستي حوثي أُطلق باتجاه "ظهران الجنوب"

نشر الاثنين ، 24 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عن اعتراض صاروخ باليستي استهدف منطقة "ظهران الجنوب" في السعودية، فجر الإثنين.

وأكد التحالف أن الحوثيين حاولوا استهداف المنطقة الصناعية في ظهران الجنوب لكن الدفاعات الجوية السعودية نجحت بالتصدي لهذا الهجوم.

وأكد التحالف حدوث أضرار مادية جراء عملية الاعتراض في السيارات والورش المجاورة، حسبما قالت قناة الإخبارية السعودية الرسمية.

وكانت قد أطلقت جماعة الحوثي المدعومة من إيران صاروخين باليستيين على الأراضي الإماراتية، فجر الإثنين، لكن الدفاعات الجوية الإماراتية نجحت باعتراضهما، وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الإماراتية.

وكان قد استهدف الحوثيون أبوظبي الإثنين الماضي، إذ أطلقا صواريخ باليستية على المصفح وتوسعة مطار أبوظبي الدولي.