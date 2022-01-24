دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أمر النائب العام السعودي بالتحقق من محتوى فيديو متداول أظهر قيام شخصين بدهس رجل والاعتداء عليه، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ونقلت "واس" عن مصدر مسؤول في النيابة العامة قوله قرار النالئب العام جاء "بناءً على ما تم رفعه من قِبل مركز الرصد النيابي، بشأن مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر محتواه قيام شخصين بدهس رجل والاعتداء عليه".

وأظهرت مقطع فيديو التقط بواسطة كاميرا مراقبة حادثة الدهس، عندما صدمت سيارة شخصًا، ونزل منها شخصان وتوجها نحو الرجل، فيما لم يتبين ما الحديث الذي جرى بينهم.

ووجه النائب العام بالقبض على جميع المتورطين بالاعتداء في الواقعة، ومباشرة التحقيق معهم على الفور تمهيدًا لإحالتهم للمحكمة المختصة.

وقال المصدر المسؤول إن "قضايا الاعتداء على الأشخاص، تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف"، وشدد على أن النيابة العامة ستلاحق كل من يعرض سلامة الأشخاص والممتلكات للخطر، وأنها "ستقدّم للمحاكمة كل من أسهم في إتيان هذه الأفعال بشكلٍ مباشر أو عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة لينالوا جزاءهم العادل".