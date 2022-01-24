دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت مديرة الديوان الرئاسي في تونس، نادية عكاشة، الاثنين، تقديمها استقالتها إلى الرئيس قيس سعيد، الاثنين، بسبب "اختلافات جوهرية في وجهات النظر".

وكتبت عكاشة، في صفحتها الرسمية عبر فيسبوك: "قررت اليوم تقديم إستقالتي للسيد رئيس الجمهورية من منصب مديرة الديوان الرئاسي بعد سنتين من العمل".

وأرجعت مديرة ديوان الرئاسة التونسية ومستشارة الرئيس قرارها إلى "اختلافات" ذات صلة بـ"مصلحة" البلاد.

وأوضحت عكاشة: "لكنني اليوم وأمام وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر المتعلقة بهذه المصلحة الفضلى أرى من واجبي الانسحاب من منصبي كمديرة للديوان الرئاسي متمنية التوفيق للجميع وداعية الله أن يحمي هذا الوطن من كل سوء".

وتأتي استقالة عكاشة في غضون أزمة سياسية عاصفة تشهدها تونس منذ يوليو/ تموز الماضي عندما أعلن الرئيس تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة، مع اتخاذ جملة قرارات ضاعفت صلاحياته.

وكانت عكاشة إحدى الطالبات التي درس لهن قيس سعيد مادة القانون الدستوري خلال فترة دراستها بالجامعة.

ولعبت دورًا بارزًا في وصوله إلى المنصب في 2019، مع ظهورها اللافت خلال حملته الانتخابية.

وفي قصر قرطاج، عملت عكاشة مستشارة للشؤون القانونية، ثم مديرة للديوان الرئاسي بعد عام من انتخاب سعيد.