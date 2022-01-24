دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توعدت دولة الإمارات بالرد على إطلاق صاروخي باليتسي في اتجاه الأراضي الإماراتية، تبناه الحوثيون يوم الاثنين، بعد أسبوع من هجوم بصواريخ وطائرات دون طيار على العاصمة أبوظبي راح ضحيته 3 أشخاص.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إن "هذا الاستهداف الآثم لن يمر دون عقاب"، مؤكدة أن الإمارات "تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية".

وفي وقت سابق الاثنين، نشرت وزارة الدفاع الإماراتية، الاثنين، مقطع فيديو يظهر استهداف مقاتلة F16 منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في اليمن، بعدما أعلنت اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين حوثيين أُطلقا باتجاه الأراضي الإماراتية، فجر الاثنين.

وأشارت الوزارة إلى أن الهجوم الحوثي لم يسفر عن وقوع إصابات.

ودعا بيان الخارجية الإماراتية "المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية ورفضها رفضا تامًا".

كما أدانت الخارجية الإماراتية استهداف منطقة جازان جنوب غرب المملكة العربية السعودية بصاروخ باليستي، نجم عنه إصابتان بين المدنيين. وأكدت ضرورة "حماية الأعيان المدنية من تهديدات الحوثيين".

في سياق متصل، قال السفير الإماراتي في الولايات المتحدة يوسف العتيبة، إن "التعاون الإماراتي الأمريكي الوثيق ساعد في صد جولة أخرى من هجمات الحوثيين الإرهابية صباح اليوم في الإمارات"، حسب تغريدة أوردها حساب السفارة الإماراتية عبر تويتر.

وأضاف العتيبة أن "الخطوة التالية هي وقف التدفقات المالية والأسلحة من داعميهم. يجب على الولايات المتحدة التحرك الآن لإعادة الحوثيين إلى قائمة الإرهاب".