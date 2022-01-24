لحظة استهداف مقاتلة F16 منصة إطلاق صواريخ في اليمن بعد اعتراض صاروخين في الإمارات

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، إن الجيش الأمريكي أطلق عدة صواريخ باتريوت اعتراضية على "صاروخين متجهين للداخل" في قاعدة الظفرة الجوية بالقرب من أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة.

وهذا هو أول إطلاق لصواريخ باتريوت منذ حرب الخليج الأولى في عام 1991، حسبما قال مسؤول كبير في البنتاغون لشبكة CNN.

وقال المسؤول إن الجيش الأمريكي قدر التهديد على أنه صاروخان باليستيان متوسطان المدى.

نجحت الجهود المشتركة في منع كلا الصاروخين من التأثير على القاعدة. وقالت القيادة المركزية الأمريكية "لم تقع إصابات في صفوف القوات الأمريكية".

وأضافت: "لقد حددت القوات الأمريكية حالة تأهب مشددة وقت الهجوم، وهو الثاني في غضون أسبوع، والذي اشتمل فيه على استخدام الطيارين للمخابئ المتاحة. تظل القوات الأمريكية في الظفرة يقظة ومستعدة للرد في حالة أي هجمات لاحقة. هناك ما يقرب من 2000 جندي وجندي أمريكي في الظفرة".

وذكر المتحدث باسم الحوثيين، يحيى سريع، في بيان، أن المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن أكدوا استهداف الإمارات بالصواريخ الباليستية يوم الاثنين.