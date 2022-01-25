أنور قرقاش: الإمارات سد منيع بوجه قوى الظلام والإرهاب

نشر الثلاثاء ، 25 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، الاثنين، دولة الإمارات بأنها "السد المنيع بوجه قوى الظلام والإرهاب"، وأكد أن "الظلام أضعف من أن يحجب النور".

وقال أنور قرقاش، عبر حسابه على تويتر: "تبقى الإمارات عصية على الحاقدين والمعتدين، وتبقى شعاع الأمل الذي ينشر الخير والنموذج الذي نفخر بأنه الانعكاس الصحيح لتاريخنا وثقافتنا".

وأضاف أن الإمارات "السد المنيع بوجه قوى الظلام والإرهاب، الإمارات بشير المستقبل المزهر وهم نذير الشؤم والخراب"، وتابع: "خابوا وخابت مساعيهم فالظلام أضعف من أن يحجب النور".

يذكر أن وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين حوثيين أُطلقا باتجاه الأراضي الإماراتية، فجر الاثنين، وفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إن "هذا الاستهداف الآثم لن يمر دون عقاب"، مؤكدة أن الإمارات "تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية".