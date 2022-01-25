رئيس الأركان الأمريكي يثنى على نجاح الإمارات في اعتراض صواريخ الحوثيين

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أثنى رئيس هيئة الأركان الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، على نجاح القوات المسلحة الإماراتية في اعتراض الصواريخ التي أطلقها الحوثيون المدعومون من إيران، الاثنين.

وأعرب الجنرال مارك ميلي خلال اتصال بنظيره الإماراتي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، عن امتنانه للجهود المشتركة لمنع صاروخ من استهداف قاعدة الظفرة الجوية بالقرب من أبوظبي.

وقال المتحدث باسم هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الكولونيل ديف باتلر، في بيان، إن رئيس هيئة الأركان الأمريكي ونظيره الإماراتي ناقشا "الهجمات الإرهابية الأخيرة التي شنها الحوثيون على الإمارات، والبيئة الأمنية في الشرق الأوسط".

وأضاف البيان أن ميلي أدان هجوم يوم الاثنين على أبو ظبي وكذلك الهجوم الذي وقع يوم 17 يناير/ كانون الثاني.

وأكد أن "الولايات المتحدة تشترك مع الإمارات العربية المتحدة في علاقة حيوية كشريكين رئيسيين ملتزمين بالاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط".

كانت القيادة المركزية الأمريكية قالت، في بيان، إن الجيش الأمريكي أطلق عدة صواريخ باتريوت اعتراضية على "صاروخين متجهين للداخل" في قاعدة الظفرة الجوية.

وهذا هو أول إطلاق لصواريخ باتريوت منذ حرب الخليج الأولى في عام 1991، حسبما قال مسؤول كبير في البنتاغون لشبكة CNN.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنه "لم تقع إصابات في صفوف القوات الأمريكية"، وأضافت أن "القوات يقظة ومستعدة للرد في حالة أي هجمات لاحقة".

وذكر المتحدث باسم الحوثيين، يحيى سريع، في بيان، أن المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن أكدوا استهداف الإمارات بالصواريخ الباليستية يوم الاثنين.