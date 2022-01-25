لعام 2021.. ترتيب الدول العربية العالمي في مؤشر مكافحة الفساد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- للعام الرابع على التوالي، حققت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معدل تقييم بلغ 39 من أصل 100 نقطة، حيث جاءت الإمارات وقطر في مقدمة الدول العربية كالأفضل أداء في مؤشر مدركات الفساد لعام 2021. بينما كانت ليبيا واليمن والصومال وسوريا في ذيل القائمة كالدول الأسوأ أداء على الصعيد العالمي والعربي.

فوفقًا لتقرير مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2021، لا يزال الفساد السياسي في المنطقة سببًا لعرقلة التقدم نحو مكافحة الفساد والطريق نحو الديمقراطية. حيث سمح السلوك السياسي الممنهج والمصالح الخاصة التي يتم تحقيقها على حساب المنطقة بالتسبب لمزيد من الدمار والانتهاكات لحقوق الإنسان خلال جائحة فيروس كورونا.

نعرض لكم في الانفوغرافيك أعلاه نظرة على ترتيب الدول العربية العالمي في مؤشر مكافحة الفساد لعام 2021.