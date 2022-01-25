إسحاق هرتسوغ يقوم بأول زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي إلى الإمارات الأسبوع المقبل

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعتزم يتسحاق هرتسوغ القيام بأول زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي إلى الإمارات الأسبوع المقبل.

وقال حساب القنصلية الإسرائيلية في دبي عبر تويتر: "رئيس دولة إسرائيل يتسحاك هرتسوج سيقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات في الأسبوع المقبل".

ومنذ تطبيع العلاقات في منتصف سبتمبر/ أيلول 2020، تبادل مسؤولو البلدان الزيارات وتوقيع العديد من الاتفاقيات التجارية.

وأشار حساب تويتر للقنصلية الإسرائيلية إلى أنها أول زيارة رسمية لعرتسوغ، وأيضًا "أول زيارة رسمية لرئيس دولة إسرائيل الى دولة التسامح الإمارات".

وإلى جانب البحرين، أعلنت المغرب والسودان عزمهما تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

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