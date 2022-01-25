دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد السفير الإماراتي لدى أمريكا، يوسف العتيبة، الإثنين، أن القوات المسلحة الإماراتية ونظيرتها الأمريكية على تنسيق دائم لصد هجمات الحوثيين على البلاد، وذلك بعد ساعات من تعرض أبوظبي لهجوم صاروخي جديد من الجماعة اليمنية المدعومة من إيران فجر اليوم نفسه.

وقال العتيبة في تصريحات نقلتها صفحة سفارة أبوظبي في واشنطن عبر تويت: "الدفاعات الجوية الإماراتية والأمريكية في تنسيقٍ دائم. عقود من التعاون حافظت على أمن المدنيين".

وأشار السفير الإماراتي إلى أن القيادة المركزية الأمريكية والقوات المسلحة الأمريكية ساهمت بحماية المدنيين بالتعاون مع أبوظبي عبر صد هجمات الحوثيين على المواقع المدنية في الإمارات.

وختم العتيبة قائلا: "ستواصل الإمارات اتخاذ إجراءات حاسمة للدفاع عن نفسها وعن كل من يعيش على أرضها"، حسب تعبيره.

وجاءت تصريحات العتيبة في إطار تعليقه على بيان للقيادة المركزية الأمريكية التي قالت: "انخرطت القوات الأمريكية في قاعدة الظفرة، قرب أبوظبي، في الإمارات العربية المتحدة، بعملية إطلاق صاروخين قامت صواريخ بطاريات الباتريوت باعتراضهما عبر القوات المسلحة الإماراتية في ساعات الصباح الأولى من 24 يناير/كانون ثاني من عام 2022، وقد أسفرت الجهود المشتركة عن النجاح في منع السصاروخين من التأثير على القاعدة، لم تقع أي إصابات بين القوات الأمريكية"، حسب قولها.

وتابعت القيادة في بيانها: "لقد رفعت القوات الأمريكية حالة التأهب في وقت الهجوم، وهو الثاني في أسبوع، وشمل ذلك دخول الطيارين إلى المخابئ، تبقى القوات الأمريكية في قاعدة الظفرة يقظة وجاهزة للتصدي لأي هجمات لاحقة، هناك حوالي 2000 مجند أمريكي في قاعدة الظفرة"، حسب قولها.