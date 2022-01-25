دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عقد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، أول اجتماع حضوريًا للحكومة منذ بدء جائحة كورونا مطلع عام 2020، في قصر اليمامة، بعدما كان الاجتماع الأسبوعي للحكومة يُعقد عبر الاتصال المرئي.

وبثت قناة "الإخبارية" السعودية مقطع فيديو ظهر فيه الملك سلمان خلال اجتماع الحكومة، كما ظهر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزراء الحكومة السعودية وهم يشاركون في الاجتماع ويرتدون الكمامات.

فيديو | حضوريا.. #الملك_سلمان يرأس جلسة #مجلس_الوزراء #الإخبارية https://t.co/iR3gdmzoZK

وقال وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيان، إن مجلس الوزراء تابع تطورات الأوضاع ومجرياتها على مختلف الساحات، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأضاف أن الحكومة السعودية جددت "رفض المملكة وإدانتها للهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة والإمارات وممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر بهدف زعزعة أمن المنطقة واستقرارها".

وأكدت الحكومة السعودية على "الحاجة الملحة لتحرك المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن لوضع حد لهذا السلوك العدواني بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين".