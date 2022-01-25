نشر الثلاثاء ، 25 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شهدت محافظة السويداء السورية، الثلاثاء، احتجاجات شارك فيها العشرات من أبنائها على خلفية مقتل شاب على يد 3 آخرين قبل أيام، مطالبين أجهزة الأمن بالقيام بدورها في محاربة عصابات الخطف والقتل والسلب في المحافظة.

واحتشد المحتجون صباح الثلاثاء أمام قصر العدل مطالبين بإعدام المشاركين بقتل الشاب يوسف مثقال نوفل، الذي قُتل على يد ميكانيكي كان يقوم بإصلاح سيارته وبمساعدة شابين آخرين.

ورفع المحتجون لافتات حملت جملة "علقوا المشانق" و"حق يوسف" و"حق العريس" وطالبوا السلطات بالقيام بواجبها بحماية المدنيين الأبرياء من عصابات القتل والنهب والخطف.

وانتشرت مقاطع فيديو أظهرت تجمهر العشرات الذين عبروا عن مطالبهم بمحاسبة القتلة ووضع حد لانتشار العصابات وتجارة المخدرات والحشيش في المحافظة.

وعانت السويداء على مدار السنوات القليلة الماضية من عمليات خطف متكررة وعشوائية استهدفت شبان ورجال وأطفال من أبناء المحافظة ومن المحافظات السورية الأخرى.

وانتشرت تجارة المخدرات والحشيش بشكل واسع في المحافظة الجنوبية التي بقيت تحت سيطرة الحكومة السورية طيلة سنوات الأزمة السورية التي اندلعت عام 2011.

وأثارت قضية مقتل يوسف نوفل الرأي العام في السويداء وهزت مواقع التواصل الاجتماعي ما دفع المواطنين للدعوة إلى مظاهرة تحمل شعار "علقوا المشانق" في سعي لمحاسبة القتلة.

ومع كل تلك الظروف الصعبة، يواجه المواطنون في السويداء غلاء الأسعار وانعدام الأمن وسط وجود مجموعات وتشكيلات مسلحة متصارعة ومدعومة من أطراف دولية وإقليمية متعددة.