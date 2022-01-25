الإمارات: سنواصل مسار خفض التصعيد مع إيران.. ولنا حق الدفاع عن نفسنا

الهجوم الثاني.. كل ما قد يهمك معرفته عن تصاعد المواجهة بين الحوثيين والإمارات

لحظة استهداف مقاتلة F16 منصة إطلاق صواريخ في اليمن بعد اعتراض صاروخين في الإمارات

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت المندوبة الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، لمذيعة شبكة CNN بيكي أندرسون، إن الإمارات ستستمر في مسار خفض التصعيد مع إيران على الرغم من الهجمات المتزايدة التي يشنها الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران على الدولة الخليجية.

واستخدم الحوثيون صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات مسيرة لمهاجمة الإمارات مرتين خلال الأسبوع الماضي. وقالت الحكومة الإماراتية إن أحد الهجمات أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

في تقرير عام 2021، أبلغ فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن مجلس الأمن أن إيران تزود الحوثيين بـ "كميات كبيرة من الأسلحة والمكونات".

الإمارات العربية المتحدة، التي تقول إنها تسعى لوقف التصعيد في المنطقة، قدمت عددًا من المبادرات لإيران، بما في ذلك إرسال وفد رفيع المستوى الشهر الماضي واستقبال المسؤولين الدبلوماسيين الإيرانيين.

وقالت مندوبة الإمارات بالأمم المتحدة، لانا نسيبة: "على مدار العام أو العامين الماضيين، ركزنا بشدة على مسار خفض التصعيد في المنطقة، وعلى خفض التوتر والوصول إلى مختلف اللاعبين والشركاء في المنطقة".

وأضافت نسيبة: "سنواصل مسار خفض التصعيد والدبلوماسية، لكن في نفس الوقت... نحتفظ بالحق في الدفاع عن أنفسنا بشكل كامل دفاعيًا وهجومًا في المنطقة".

تم انتخاب الإمارات لشغل مقعد في مجلس الأمن العام الماضي، وهي تضغط لإعادة تصنيف الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية الأمريكية.

وقالت نسيبة أيضًا إنهم ما زالوا بحاجة إلى مزيد من الدعم من الولايات المتحدة لاعتراض الصواريخ.

رداً على أسئلة حول هجمات التحالف الذي تقوده السعودية والتي أودت بحياة أكثر من 80 شخصاً في صعدة والحديدة، مما أدى إلى انقطاع الإنترنت في اليمن، قالت نسيبة إنه يجب إجراء تحقيقات لمحاسبة الأشخاص الحقيقيين.

وحول إنهاء الحرب في اليمن: "هذا هو الهدف النهائي لمشاركتنا العسكرية اليوم. إنه للدفاع عن أنفسنا وزيادة الضغط عليهم، للجلوس إلى طاولة مفاوضات سياسية".

وأضافت: "نحن نحتفظ بالحق في الدفاع عن أنفسنا بشكل كامل دفاعيًا وهجومًا في المنطقة، لأن هذا هو الالتزام الذي نتعهد به كحكومة للحفاظ على سلامة سكاننا البالغ عددهم ثمانية ملايين أو نحو ذلك من مختلف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 192 دولة".