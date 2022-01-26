دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الرئيس السوري، بشار الأسد، إصداره لعفو عام عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي والتي ارتكبت قبل تاريخ الـ25 من يناير/ كانون الثاني 2022.
ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية نص قرار العفو الذي فصل 3 نقاط كانت كالتلى:
1- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
2- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة رقم 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
3- لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.