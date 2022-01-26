البيت الأبيض يكشف عن أول زعيم خليجي يستقبله بايدن

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد في 31 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأمير قطر هو أول زعيم خليجي سيستقبله بايدن في البيت الأبيض، وكان الرئيس الأمريكي استقبل العام الماضي العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ورئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي إن اللقاء بايدن بأمير قطر "يوفر فرصة للتشاور بشأن مجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تعزيز الأمن والازدهار في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، وضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية، ودعم شعب أفغانستان، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين بلدينا ".

وأضافت جين ساكي، في بيان، أن الرئيس الأمريكي "سيشكر أمير قطر على جهود بلاده غير العادية والمستمرة لضمان العبور الآمن من أفغانستان للمواطنين الأمريكيين والمقيمين الشرعيين والشركاء الأفغان."

وأكدت أن بايدن "يتطلع إلى هذه الزيارة المهمة" ويؤكد على "الشراكة القوية بين الولايات المتحدة وقطر".