حفيد مبارك يوجه تهنئة إلى "رجال الشرطة المحترمين" في ذكرى 25 يناير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هنأ عمر علاء حفيد الرئيس المصري الراحل حسني مبارك "كل رجال الشرطة المصرية المحترمين" بمناسبة عيد الشرطة المصرية في 25 يناير/ كانون الثاني.

وقال عمر علاء مبارك عبر حسابه على تويتر: "تهنئة من القلب لكل رجال الشرطة المصرية المحترمين بمناسبة عيد الشرطة المصرية".

وتحتفل مصر في يوم 25 يناير من كل عام بعيد الشرطة والثورة، وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر صفحته على فيسبوك، الثلاثاء: "سيظل يوم الخامس والعشرين من يناير خالدا في ذاكرة المصريين يذكرنا ببطولات رجال الشرطة، الذين قدموا في موقعة الإسماعيلية عام ١٩٥٢ خير مثال على التضحية والفداء من أجل الوطن مهما كانت الصعوبات".

وأضاف: "وهي الروح التي استلهمها أبطال الشرطة على مدار السنوات الماضية، فقدموا أرواحهم لتخليص الوطن من آفة الإرهاب وفتحوا بدمائهم الطريق أمام التنمية والعيش الكريم لأبناء الشعب، وهو ما طالب به المصريون في ثورة الخامس والعشرين من يناير".

وذكر: "أهنئ كل المصريين بمناسبة عيدي الشرطة وثورة الخامس والعشرين من يناير، أدعو الجميع لاستنهاض الهمم من أجل مستقبل أفضل تستحقه مصر".