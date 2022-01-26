دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السعودية، الأربعاء، القبض على 4 مقيمين في محافظة جدة (غرب المملكة)، بتهمة "الإساءة للعلم الوطني".

كان مقطع فيديو جرى تناقله عبر الشبكات الاجتماعية وأظهر علمًا سعوديًا على الأرض في مكان على ما يبدو أنه للتخلص من الأغراض والقمامة.

وخلال الفيديو ظهر شخص وهو يحاول فك رباط العلم من الأغراض التي يحويها، وقام بطيه وتقبيله.

بينما طالب مغردون سعوديون بالتحقيق مع المتسبب في رمي علم المملكة، واستخدامه بطريقة مهينة، حسب تعبيرهم .

مقطع متداول .. لابد من التحقيق مع المتسبب في رمي #علم_المملكة ، واستخدامه بطريقة مهينة . المنشأة المتسببة في ذلك لابد من إحالة المسؤول عنها إلى التحقيق واتخاذ العقوبة التي يستحقها، إضافة إلى إيقاع العقوبة بكل من له علاقة بهذا التصرف . https://t.co/qh1wsiAZjF

وفي تغريدة عبر تويتر، قال المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة إن شرطة محافظة جدة أوقفت 4 مقيمين من الجنسية البنغلاديشية "لإسائتهم إلى العلم الوطني".

دعا المتحدث إلى احترام العلم السعودي والمحافظة عليه وعدم الإساءة إليه، محذرًا من أن "كل من يخالف ذلك سيتم القبض عليه وتطبيق النظام بحقه".

شرطة منطقة مكة المكرمة : القبض على (4) مقيمين لإساءتهم للعلم الوطني . https://t.co/ACF4mxmLNF

وتصل عقوبة من أهان العلم الوطني للسعودية أو العلم الملكي إلى السجن لمدة عام، إضافة إلى غرامة قيمتها 3 آلاف ريال (800 دولار) أو بإحدى العقوبتين، حسب تغريدة سابقة للنيابة العامة.