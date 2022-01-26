الإمارات.. النيابة العامة تستدعي "مروجي" مقاطع لاعتراض صواريخ الحوثيين

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استدعت النيابة العامة الإماراتية، الأربعاء، مروجي مقاطع فيديو "تضر بمصالح أمن الدولة" لاعتراض الدفاعات الجوية الإماراتية للصورايخ الحوثية على أبوظبي.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) خبرا جاء فيه: "النيابة تستدعي مروجي "فيديوهات" تضر بمصالح أمن الدولة. مقاطع الفيديو تظهر تصدي دفاعات الدولة لمحاولات ميليشيا الحوثي الارهابية استهداف بعض المنشآت الحيوية في الدولة".

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وقال النائب العام الإماراتي: "نراهن على وعي أفراد المجتمع بعدم المساهمة في تداول مثل هذه المواد الممنوعة قانونا"، وفقا لوام.

وتابع النائب العام قائلا: "النيابة العامة ستباشر مسؤولياتها في تطبيق القانون بكل حزم تجاه تلك الجرائم ومرتكبيها حرصا على المصلحة العامة وأمن أفراد المجتمع وحفاظا على النظام العام والسلم المجتمعي"، وفقا للوكالة الإماراتية.

وكانت قد تعرضت أبوظبي لهجوم بصاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون كانا في طريقهما لاستهداف قاعة الظفرة الجوية لكن الدفاعات الجوية الإماراتية تمكنت من اعتراضهما وتدميرهما الإثنين.

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