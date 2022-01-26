البنتاغون قدمنا الدعم لـ"قسد" خلال معركتها "القاسية" ضد داعش

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) على دعمها المستمر لـ"قوات سوريا الديمقراطية" المعارضة (قسد) بعد هروب عناصر من تنظيم داعش الإرهابي من سجن غويران في مدينة الحسكة السورية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، الاثنين، إن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة قدم دعما لـ"قوات سوريا الديمقراطية" خلال معركة "قاسية ووحشية" قادتها ضد عناصر التنظيم الإرهابي.

وأكد كيربي، في بيان لعملية "العزم الصلب" التي يقوم بها التحالف ضد داعش في سوريا والعراق، أن "قوات سوريا الديمقراطية" استطاعت "احتواء التهديد" واستعادت خلال 5 أيام من القتال عدة أماكن في السجن كانت تحت سيطرة داعش، وتابع أن المعركة يمكن أن تستمر بضعة أيام آخري.

وذكر أن التحالف دعم (قسد) خلال المعركة بشن ضربات جوية استهدفت مقاتلي داعش الذين كانوا يهاجمون "قوات سوريا الديمقراطية" من مبان قريبة حول السجن، وأضاف أن التحالف قدم مركبات قتالية لـ"قسد"وكذلك قام بأعمال المراقبة لتأمين محيط سجن غويران.

ونفى كيربي وقوع إصابات بين عناصر القوات الأمريكية على الرغم من تكبد "قوات سوريا الديمقراطية" بعض الخسائر.

وقال جون برينان، قائد قوة المهام المشتركة-عملية العزم الصلب، إن محاولة الهروب الأخيرة لعناصر داعش من سجن غويران "لن تشكل تهديدا كبيرا للعراق أو المنطقة"، وأضاف أنه يجري تقييما لمعرفة ما إذا كان داعش يخطط لشن هجمات مستقبلية على هذا السجن أو غيره في سوريا أو العراق.

وذكر أنه "نظرا للتدهور الشديد لقدرات داعش فإن بقاء التنظيم سيعتمد في المستقبل على قدرته على إعادة حشد صفوفه من خلال محاولات سيئة التخطيط مثل الهجوم على سجن في الحسكة."