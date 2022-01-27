أردوغان: الرئيس الإسرائيلي سيزور تركيا مطلع فبراير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ سيزور تركيا مطلع فبراير/شباط المقبل.

وأضاف أردوغان، في مقابلة مع إحدى القنوات التركية الخاصة، أن مرحلة جديدة في علاقات تركيا وإسرائيل ستبدأ مع زيارة الرئيس الإسرائيلي، بحسب وكالة الأناضول التركية.

كان أردوغان قال، في تصريحات سابقة، إن الرئيس الإسرائيلي قد يجري زيارة إلى أنقرة، في معرض تعليقه على طبيعة العلاقات بين بلاده وإسرائيل.

وأضاف الرئيس التركي، خلال تصريحاته السابقة، أن أنقرة أجرت محادثات مع أطراف إسرائيلية في الفترة الماضية، وأوضح أردوغان: "عقدنا اجتماعات في الماضي مع الأطراف الإسرائيلية، وأكدنا على التعاون المشترك لنقل الغاز إلى أوروبا وتركيا لا تزال مستعدة للعمل المشترك".

وبشأن احتمالية التعاون الاقتصادي مع إسرائيل في منطقة شرق المتوسط، ذكر أردوغان أن "الهدف من المفاوضات إحراز تقدم عبر مقاربات إيجابية وسنبذل ما بوسعنا إذا كان هذا الأمر قائما على أساس الربح المتبادل."

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أجرى، في وقت سابق من الشهر الجاري، مباحثات مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، في اتصال هاتفي، بحسب وكالة الأناضول، التي نقلت عن ما وصفتها بـ"مصادر دبلوماسية" قولها إن أردوغان وجه دعوة للرئيس الإسرائيلي لزيارة تركيا، وأضافت المصادر أن اللقاءات بين البلدين مستمرة لترتيب الزيارة.