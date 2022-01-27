المرزوقي يعلق على صور حرق الدستور بذكرى صدوره الثامنة: وجعني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب منصف المرزوقي، الرئيس التونسي الأسبق، بمقطع فيديو نشره عشيه الذكرى الثامنة لصدور الدستور التونسي عقب ثورة 2011، ملقيا الضوء على أهميته والجهود التي بذلت للوصول إلى صيغته النهائية التي وقع عليها.

جاء ذلك في فيديو نشره المرزوقي على صفحته الرسمية بفيسبوك، حيث قال: "هذا الدستور يعني عمري ما شفت دستور تعرض لهجمات من طرف ناس من شعبنا للأسف الشديد، كم من أكاذيب كم من أراجيف كم من إشاعات حطوا فيه كل مصائب الشعب.. شوهوا سمعة هذا الدستور لدرجة أني شفت وهذا وجعني شباب اثق أنه متحمس وكذا يحرق هذا الدستور وكان هذا منظر من أبشع المناظر التي شفتها في حياتي.."

وأضاف: "هذا الدستور لأول مرة في تاريخ الشعب أعطى الشعب السلطة عبر أولا الحكم المحلي الي لحد الآن رافضينه أعطى السلطة للشعب عبر إعطاء الكثير من الصلاحيات للبلديات التي تمارس فيها السلطة الحقيقية وأعطى السلطة للشعب عبر تمكينه لكل الحريات.. كل هذه السلطات فكها من الحكم الفردي، فكها من 3 آلاف سنة الحكم فيه للفرد والفرد ليس معناه الشخص، بل العصابة التي حوله.."

وتابع قائلا: "الدستور وضع حدا لهذا، منع رئيس الجمهورية من أن يكون دكتاتورا مثلما منع رئيس الحكومة أن يصبح دكتاتوريا والسلطة تكون للقانون، هذا هو الدستور الذي انقلبوا عليه والدليل على ذلك البلاد غارقة في مشاكل اقتصادية لا حصر لها والطبقة الفقيرة تفقر يوم بعد يوم والطبقة الوسطى تنهار وماشية إلى الفقر بسرعة رهيبة، والرجل شو الهم بتاعه؟ الهم بتاعه هو القضاء يحب يسيطر عليه لأنه آخر سلطة يحب يسيطر عليها بعدما فك السلطات والمرسوم 117 يعطيكم فكرة عن الدستور الذي يريد عرضه على الاستفتاء بين ظفرين.."