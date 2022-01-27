المغرب يدين "التدخلات الإيرانية السافرة" في شؤون دول الخليج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- جدد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الأربعاء، التأكيد على رفض المغرب وإدانته لكل "أشكال التدخلات الإيرانية السافرة في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي".

وأكد بوريطة، خلال اتصال مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، على "إدانة وشجب المغرب استمرار هجمات جماعة الحوثيين ومن يدعمهم على المنشآت المدنية والاقتصادية بكل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات"، وفقا لوكالة الأنباء المغربية.

وقال بوريطة إن المغرب "يعتبر دائما استقرار وأمن دول الخليج العربي جزءا لا يتجزأ من أمنه واستقراره، إيمانا منه بما يجمعهما من وحدة المصير، ومن تطابق في وجهات النظر إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك"، وذلك وفقا لما قاله العاهل المغربي محمد السادس أمام القمة المغربية الخليجية بالرياض في 20 أبريل /نيسان 2016.

وجدد بوريطة، خلال هذا اللقاء شكر وتقدير المغرب لمجلس التعاون وللدول الخليجية على الموقف التضامني مع المغرب، والذي تجسد في ما ورد في البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والأربعين في الرياض عام 2021، من تأكيد لمواقفه "الداعمة لمغربية الصحراء ومساندة ثابتة للوحدة الترابية للمملكة المغربية".