دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم، إن عزم الولايات المتحدة تصنيف الدوحة حليفًا رئيسيًا من خارج حلف الناتو، يعتبر "تأكيدًا بأن سياسة بلاده تسير بثبات واضح في دعم الحق دون مجاملة".

على هامش زيارة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، إلى واشنطن، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين عزمه مخاطبة الكونغرس لتصنيف قطر حليفًا رئيسيًا لبلاده.

وكتب الشيخ حمد بن جاسم، في حسابه عبر تويتر: "إعلان الرئيس الأمريكي، أثناء زيارة صاحب السمو الأمير المفدى الى واشنطن، تصنيف دولة قطر حليفاً رئيسياً لأميركا، خارج إطار حلف النيتو، إنما هو تأكيد بأن سياسة بلدي تسير بثبات واضح في دعم الحق دون مجاملة، وفي نهج ثابت أضحى حقيقة راسخة لا تتبدل.

وجاء ذلك خلال زيارة أمير قطر، الذي يعد أول زعيم خليجي يزور أمريكا منذ تنصيب جو بايدن رئيسا لأمريكا.

وستصبح قطر دولة عربية جديدة تحمل هذا التصنيف إلى جانب عدد من الدول، مثل مصر والبحرين والكويت وتونس والمغرب والأردن، إضافة إلى دول أخرى مثل إسرائيل وأستراليا واليابان والفلبين.