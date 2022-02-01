بيروت، لبنان (CNN)-- أصدرت قاضية لبنانية مذكرة إحضار ضد حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، بعد أن فشل في الحضور للاستجواب ثلاث مرات بشأن الاتهامات الموجهة إليه، حسبما قالت القاضية غادة عون لشبكة CNN يوم الثلاثاء.

وأفادت وكالة الأنباء الوطنية الرسمية (NNA)، أن سلامة، الذي يواجه اتهامات مزعومة بمخالفات مالية، حُظر من السفر من قبل القاضية نفسها الشهر الماضي.

ويواجه محافظ مصرف لبنان أيضًا تحقيقات قضائية في فرنسا وسويسرا، من بين دول أوروبية أخرى.

يُنظر إلى سياسات سلامة المصرفية على نطاق واسع على أنها المحرك الرئيسي وراء التدهور المالي في البلاد.

الحاكم، الذي يتولى منصبه منذ عام 1993، نفى مرارًا مزاعم الفساد.