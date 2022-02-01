دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت أمريكا أنها تخطط لتصنيف قطر كـ"حليف رئيسي خارج الناتو" خلال زيارة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى واشنطن كأول زعيم خليجي يزور أمريكا منذ تنصيب جو بايدن رئيسا لأمريكا.

وستصبح قطر دولة عربية جديدة تحمل هذا التصنيف بعد عدد من الدول مثل مصر والبحرين والكويت وتونس والمغرب والأردن، إلى جانب دول أخرى مثل إسرائيل وأستراليا واليابان والفلبين.

وتستفيد الدول المصنفة كحليف رئيسي خارج الناتو الاحتفاظ بالمخزون الاحتياطي الحربي الأمريكي بالإضافة للسماح لشركات خاصة من هذه الدول للتنافس على عقود لصيانة وتصليح وترميم المعدات العسكرية الأمريكية ويمكن لهذه الدول توقيع اتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء تدريبات مشتركة.

وتصف وزارة الخارجية الأمريكية هذا التصنيف بأنه "رمز قوي حول قرب العلاقات بين أمريكا والدول المصنفة وتظهر الاحترام العميق لهذه الصداقة مع الدول المعنية".

وكان قد التقى أمير قطر بايدن، الإثنين، بالإضافة إلى لقاءات عقدها مع مسؤولين بارزين في الإدارة الأمريكية مثل وزير الدفاع لويد أوستن.