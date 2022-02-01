الإمارات تؤكد عمق العلاقات مع تركيا وتبحث تطوير التعاون العسكري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع بالإمارات، الاثنين، على "عمق علاقات الصداقة بين الإمارات وتركيا في مختلف المجالات خاصة في المجال الدفاعي والعسكري".

وشدد البواردي، خلال لقاء مع توغاي تونشير سفير تركيا لدى الإمارات، عقد في مكتب البواردي بوزارة الدفاع الإماراتية، على أهمية الدفع بالعلاقات بين الإمارات وتركيا "نحو آفاق أرحب وأوسع بما يحقق التنمية والازدهار للبلدين"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وتم خلال اللقاء "بحث سبل تطوير علاقات التعاون الدفاعي والعسكري بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء أن "العلاقات التركية – الإماراتية شهدت نهاية ديسمبر/ كانون أول الماضي نقلة نوعية بالتزامن مع زيارة أجراها آنذاك، ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد تلبية لدعوة وجهها له الرئيس رجب طيب أردوغان".

وأضافت: "شهدت تلك الزيارة توقيع الطرفين عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات".

يذكر أن أردوغان أعلن، في تصريحات سابقة، أنه سوف يزور الإمارات في 14 فبراير/ شباط المقبل، وقال إن "الزيارة التي سيجريها إلى الإمارات في ذلك اليوم ستكون بمثابة انطلاق لحقبة جديدة"، وذلك وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول من تصريحات للرئيس التركي في مقابلة مع قناتي NTV وStar TV التركيتين.

وتطرق أردوغان إلى تطور علاقات بلاده مع دول الخليج وزيارته إلى الإمارات، وقال إن العلاقات بين تركيا ودول الخليج "اكتسبت زخمًا في الفترة الأخيرة"، وإن "الديناميكيات الجديدة التي ظهرت في المنطقة كان لها دور مهم في هذا الإطار".

وأضاف أن "حل الخلاف الذي لا معنى له بين قطر ودول أخرى، ساهم بشكل خاص في ظهور روح جديدة من التعاون في المنطقة".