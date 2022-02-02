دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عقد اجتماع وزاري عربي الشهر المقبل، لبحث عودة سوريا إلى الجامعة العربية، حسبما أوردت قناة "المملكة" الأردنية الرسمية، الأربعاء.

تصريحات أبو الغيط، التي جاءت على هامش زيارته إلى الأردن، سيتم إذاعتها ضمن لقاء مع "المملكة"، مساء اليوم.

وأعادت دول خليجية فتح سفاراتها، وأجرى مسؤولوها زيارات إلى دمشق في الآونة الأخيرة، في إشارة إلى انفتاحها على تطوير العلاقات مع سوريا.

وعلّقت الجامعة العربية عضوية سوريا في أكتوبر/ تشرين الأول 2011، إيان تصاعد موجة العنف ضد الاحتجاجت المناهضة للحكومة ووقوع مواجهات مسلحة بين النظام والمعارضة.

ومر ما يقرب من 12 عامًا على اندلاع الاحتجاجات والأزمة في سوريا، حيث راح ضحيتها مئات الآلاف من السوريين على الأقل، إضافة إلى ملايين النازحين واللاجئين، حسب تقارير الأمم المتحدة.

ويوم الاثنين، التقى وزير خارجية سلطنة عُمان، بدر البوسعيدي، الرئيس السوري بشار الأسد، في زيارته إلى العاصمة السورية.

وأجرى وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، أول زيارة لمسؤول خليجي إلى سوريا، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وبعد نحو شهر من الزيارة، أعلنت مملكة البحرين تعيين "سفير فوق العادة" لها لدى سوريا.