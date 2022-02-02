دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حصلت كارولين فرج، نائب رئيس شبكة CNN للخدمات العربية، رئيس تحرير موقع CNN بالعربية، على درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم من جامعة سيتي لندن المرموقة. واستلمت فرج شهادة الدكتوراه الفخرية شخصيًا في حفل التخرج الذي أقيم في العاصمة البريطانية الاثنين الماضي.

وخلال الحفل، أعلنت الجامعة أنه تم منح هذه الجائزة تقديراً للمستوى المتميز الذي حققته فرج في مجالي الصحافة والأعمال.

وبصفتها خريجة جامعة سيتي في لندن، وحاصلة على درجة الماجستير في الإعلام الدولي من الجامعة ذاتها، أُشيد بكارولين فرج أيضَا لدورها في عضوية مجلس الجامعة للشرق الاوسط وشمال أفريقيا، وكونها نائب الرئيس لرابطة الخريجين، فضلًا عن مشاركتها وتحدثها في مؤتمرات برنامج القيادات النسائية العالمي التابع لكلية "بايز" للأعمال، التي هي عضو في مجلسه أيضا.

وأهدّت فرج خلال حديثها في حفل التخرّج، هذا الإنجاز لوالدها الراحل، قائلة: "آمن بي وعلّمني أن التعليم ليس فقط قوة، ولكن أنه لا يوجد شيء مستحيل أيضَا".

كما خاطبت الطلاب الذين تخرجوا في اليوم ذاته، بقولها: "مع شهادتكم اليوم، لن تكونوا قد حصلتم على دبلوم فحسب - بل مفتاح. باستخدام هذا المفتاح، لديكم فرص غير محدودة أمامكم، ومع ذلك، أود أن أشجعكم على عدم التوقف عن التعلّم بهذه الشهادة فقط، بل ليكن اليوم أساسا للطموح للتعلّم مدى الحياة. سواء كان ذلك بشكل رسمي أو غير رسمي، في مجال دراستكم أو في مجال آخر، سواء من خلال التجارب التي تمرون بها أو المواقف التي تواجهونها، أو من تقابلون.. احرصوا على الاستمرار في التعلّم".

واستلمت فرج شهادة الدكتوراه الفخرية بعد حصولها على جائزة المرأة العربية2021 لعملها في مجال الإعلام، والإعلان الأخير عن نمو الجمهور، وتقدير المستهلك، والشراكات الجديدة لموقع CNN بالعربية، تزامنًا مع الذكرى العشرين لانطلاقته.