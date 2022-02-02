دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عدد قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، ما قامت به جماعة الحوثي خلال 16 شهرا قرر فيه تحالف "دعم الشرعية" في اليمن وقف ضرباته تمهيدا لمبادرة السلام.

وقال الأزيمع وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "تحالف دعم الشرعية في اليمن قرر في الأول من شهر سبتمبر للعام 2020م إتاحة كل الفرص للسلام وبناء الثقة وتحسين الأجواء وإقامة الحجة على أعداء السلام، من خلال وقف الضربات الجوية لمدة (8) ثمانية أشهر على جميع المدن والمعسكرات مهما كانت الاستفزازات والتعديات، وعدم الرد عليها تمهيداً لمبادرة السلام المزمع طرحها، ثم جاءت مبادرة السلام السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل والتي باركها العالم المحب للسلام، وقرر التحالف الاستمرار لـ (8) ثمانية أشهر أخرى بالتوقف وضبط النفس لإتاحة الأجواء المساعدة ولتحفيز المليشيا وتهيئة الفرص ووقف الذرائع وكشف الأباطيل بالرغم من التمادي والصلف الذي قوبلت به تلك المبادرة واستمرار اعتداءاتها بشكل تعدى المألوف والمتوقع".

وبين الأزيمع أنه وخلال الـ16 شهرا، قامت جماعة الحوثي بما يلي: