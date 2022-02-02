"إحاطة إسرائيل بحائط ليزر".. بينيت يكشف مشروعا دفاعيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، عن مشروةع دفاعي إسرائيلي يحيط البلاد بحاط ليزر ضد الصواريخ والقذائف إلى جانب الطائرات بدون طيار "درون".

في غضون حوالي سنة سيدخل جيش الدفاع منظومة اعتراض الصواريخ بالليزر إلى الخدمة.هذا سيمكّننا من إحاطة إسرائيل بحائط ليزر سيحمينا من الصواريخ والقذائف الصاروخية والطائرات المسيرة وغيرها من التهديدات مما سيجرّد العدو عمليًا من أقوى ورقة يمتلكها ضدنا. https://t.co/I1LQvm1J5m

جاء ذلك في كلمة لبينيت خلال مؤتمر للمعهد لدراسات الامن القومي، حيث قال: "في غضون حوالي سنة سيدخل جيش الدفاع منظومة اعتراض الصواريخ بالليزر إلى الخدمة. هذا سيمكّننا من إحاطة إسرائيل بحائط ليزر سيحمينا من الصواريخ والقذائف الصاروخية والطائرات المسيرة وغيرها من التهديدات مما سيجرّد العدو عمليًا من أقوى ورقة يمتلكها ضدنا".

وأضاف: " قد يتم استخدام هذا الجيل الجديد من الدفاعات الجوية الإسرائيلية أيضًا من قبل أصدقائنا في المنطقة الذين يتعرضون لتهديدات خطيرة من قبل إيران ووكلائها".

وتطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الملف الإيراني، قائلا: "الاستراتيجية الإسرائيلية ما زالت على حالها سواء في حال التوصل إلى اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي، من شأنه أن يشتري وقتًا وجيزًا للغاية أصلا، أو في حال عدم التوصل إلى اتفاق. في كلتا الحالتين معركتنا مستمرة".